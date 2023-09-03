В Азербайджані зафіксували землетрус магнітудою 5,2

Про це пише азербайджанське видання Vesti.az із посиланням на Бюро досліджень землетрусів.

Зазначається, що о 20:38 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 5,2 бала, на глибині 52 км.

Землетрус, за даними видання, відчувався у Саатлінському, Бейлаганському, Мінґячевірському, Ярдимлинському та Габалінському районах. Також інфорацію про постраждалих або руйнування не надали.