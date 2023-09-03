В Азербайджані зафіксували землетрус магнітудою 5,2
У неділю ввечері, 3 серпня, у Кюрдамирському районі в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера на глибині 52 кілометри
Про це пише азербайджанське видання Vesti.az із посиланням на Бюро досліджень землетрусів.
Зазначається, що о 20:38 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 5,2 бала, на глибині 52 км.
Землетрус, за даними видання, відчувався у Саатлінському, Бейлаганському, Мінґячевірському, Ярдимлинському та Габалінському районах. Також інфорацію про постраждалих або руйнування не надали.
- 21 серпня на півдні штату Каліфорнія, США, під час тропічного шторму Хіларі стався землетрус магнітудою 5,1.
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