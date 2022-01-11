В Ефіопії через атаку військового дрона загинуло 17 людей
В ефіопському регіоні Тиграй військовий дрон убив 17 цивільних осіб
Про це пише Associated Press.
Місцева адміністрація повідомила, що дрон здійснив атаку 10 січня поблизу селища Май Цебрі. Унаслідок цього загинуло 17 цивільних. Цю інформацію підтвердили очевидці інциденту.
Речник уряду й Міноборони Ефіопії не відповіли на запит журналістів прокоментувати подію.
Видання наголошує, що останнім часом такі атаки стаються часто через те, що війська уряду намагаються вигнати повстанців з регіону Тиграй.
Інцидент стався, коли прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі в телефонній розмові пообіцяв президенту США Джо Байдену не здійснювати атак проти цивільних і піти на діалог з повстанцями. Крім того, американський президент закликав звільнити людей, яких заарештували після запровадження в країні надзвичайного стану. AP додає, що серед них є й журналісти, зокрема їхній кореспондент Амір Аман Кіяро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.42
Купівля 27.42Продаж 27.67
-
EUR
Купівля 30.93Продаж 31.35
- Актуальне
- Важливе