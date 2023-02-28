В Еквадорі у бананах виявили майже 9 тонн кокаїну на $330 мільйонів
Поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонни кокаїну у вантажі бананів, що прямував до Бельгії – його вартість близько $330 млн
Про це повідомляє BBC.
За словами командира поліції Фаусто Салінаса, наркотики коштували б приблизно $330 млн, якби вони дісталися місця призначення.
Відзначимо, Еквадор став однією з основних транзитних країн для кокаїну, виробленого в сусідніх Перу та Колумбії.
Торік в Андській країні було вилучено понад 200 тонн наркотику, більшу частину якого було виявлено в порту Гуаякіль.
Оскільки Еквадор є найбільшим у світі експортером бананів, контрабандисти часто намагаються приховати свої нелегальні партії серед фруктів, які доставляються з Гуаякіля по всьому світу.
Цього разу наркотики були знайдені всередині контейнера, заповненого ящиками з бананами, що прямували до Бельгії.
Бельгія стала країною, де за останні роки було вилучено найбільшу кількість кокаїну в Європейському Союзі, а порт Антверпена є головним пунктом ввезення нелегального наркотику.
"Я глибоко стурбований тим, що розширення ринку кокаїну в ЄС призводить до зростання насильства та корупції в державних установах і управлінні", - сказав директор Європейського центру моніторингу наркотиків і наркоманії Алексіс Годсіл.
Він додав, що "зростаючий потік кокаїну зараз загрожує всьому Європейському Союзу".
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