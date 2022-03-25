В Європі різко зросли ціни на сталь після вторгнення Росії в Україну
Вторгнення Росії в Україну порушило логістику, спровокувало санкції і викликало стрімке зростання цін на енергоносії, тому в Європі продовжують спостерігати зростання цін на сталь.
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що Росія займає п'яте місце у світі з виробництва сталі, а Україна 14-е місце. На них припадає п'ята частина імпорту в Європейський Союз. Європейські ціни на гарячекатаний рулон зросли майже на 40% за останні три тижні. Ціни в Північній Америці та Китаї також зросли, але набагато менше, приблизно на 7-8%.
Аналітики зауважують, що ціни продовжать зростати в короткостроковій перспективі. Адже попри те, що західні країни не застосовували санкції конкретно до російських сталеливарних компаній, проблеми з логістикою і непрямий вплив санкцій призвели до збоїв в бізнесі і поставках.
Крім побоювань з приводу втрати поставок з Росії та України, "Європі також доводиться боротися зі зростанням цін на енергоносії через війну. Сектор вже боровся з високими витратами на енергію, коли вторгнення Росії в Україну в кінці лютого спровокувало новий стрибок цін на нафту і газ, що призвело до зростання цін на електроенергію. Електропечі для виробництва сталі складають трохи більше 40% виробництва в Європі, що вище, ніж в інших регіонах", – додають у виданні.
- Нагадаємо, США та ЄС домовилися про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ.
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