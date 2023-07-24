Про це пише Reuters.

За даними Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, на борту порома перебувало 40 пасажирів. Лише шість із них вижили, коли невеликий пором перекинувся під час короткої подорожі поблизу острова Сулавесі.

Станом на ранок виявили тіла 15 пасажирів, рятівники досі шукають ще 19 людей - нині вони вважаються зниклими безвісти.

Причина затоплення порома, що сталося близько опівночі за місцевим часом, наразі невідома.

Зазначається, що судно перевозило людей на відстань лише один кілометр на острів Муна, приблизно за 200 км на південь від столиці Південно-Східного Сулавесі - Кендарі.. Подорож між двома маленькими містами по обидва боки затоки Мавасанка мала тривати лише 20 хвилин.

Агентство пояснює, що пороми є звичайним видом транспорту в Індонезії, архіпелазі з понад 17 000 островів. Також аварії там є поширеними, оскільки слабкі стандарти безпеки часто дозволяють перевантажувати судна без належного рятувального обладнання.