В ISW назвали пріоритетні напрямки для окупантів на території України

Про це йдеться у звіті ISW.

Так, активні бойові дії точаться на таких напрямках:

місто Харків і північно-східна частина Харківської області. ISW каже, що там воюють військові російського Західного округу

Ізюм - Слов'янськ. Ймовірно, бої ведуть нещодавно сформовані російські добровольчі батальйони

Сіверсько - Лисичанський район. Військові російського Центрального округу

Бахмут. В ISW зазначають, що загони приватної військової компанії (ПВК) групи Вагнера брали активну участь у спробах Росії завоювати територію навколо Бахмута і, ймовірно, сприяли останнім успіхам у цій сфері

Авдіївсько - Донецький міський район. Тут беруть активну участь у війні проти України бойовики "ДНР", кажуть експерти

Південь України. Цим напрямком займаються російські війська Південного та Східного військового округів, десантники та росгвардія.

Аналітики наголошують, що жодне з цих угруповань не є однорідним - по всьому напрямку розкидані підрозділи різних військових округів, добровольчих частин та інших формувань. А ці диспозиції свідчать про те, що Москва надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, водночас намагаючись використати активність сил так званої ДНР, щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на Авдіївському напрямку.

"Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак", - йдеться у звіті.

Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ, кажуть експерти.

В Інституті зауважили, що склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різноманітнішим, ніж на інших напрямках. А російське військове керівництво, ймовірно, спрямувало змішані сили в цей район, щоб захистити його від очікуваного українського контрнаступу.

Інші ключові висновки аналітиків Інституту:

Окупанти здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та отримали невизначених досягнень навколо Бахмута

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