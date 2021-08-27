В Китаї одночасно підірвали 15 хмарочосів-довгобудів. ВІДЕО
27 серпня у китайському місті Куньмін вирішили одночасно знести за допомогою контрольованих вибухів відразу 15 недобудованих хмарочосів
Про це повідомляє портал The Paper.
Причиною знесення довгобудів стало те, що забудовник не завершив їх спорудження у встановлений семирічний термін. Будівництво розпочали ще у 2013 році, однак у забудовника закінчились гроші.
Підготовка до вибухів почалася ще 23 серпня.
У зв’язку з приготуваннями до такого масштабного знесенню влада міста перекрила дороги і евакуювала людей з довколишніх будівель.
Крім того, на вулицях чергувало безліч співробітників екстрених служб і правоохоронців.
Незважаючи на це, знесення хмарочосів привернуло увагу безлічі роззяв, які зібралися за огороджувальним периметром.
При цьому, незважаючи на таку ретельну підготовку, одній з висоток все ж вдалося встояти.
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