В Китаї одночасно підірвали 15 хмарочосів-довгобудів. ВІДЕО

Про це повідомляє портал The Paper.



Причиною знесення довгобудів стало те, що забудовник не завершив їх спорудження у встановлений семирічний термін. Будівництво розпочали ще у 2013 році, однак у забудовника закінчились гроші.



Підготовка до вибухів почалася ще 23 серпня.



У зв’язку з приготуваннями до такого масштабного знесенню влада міста перекрила дороги і евакуювала людей з довколишніх будівель.



Крім того, на вулицях чергувало безліч співробітників екстрених служб і правоохоронців.



Незважаючи на це, знесення хмарочосів привернуло увагу безлічі роззяв, які зібралися за огороджувальним периметром.



При цьому, незважаючи на таку ретельну підготовку, одній з висоток все ж вдалося встояти.

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