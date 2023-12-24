В окупованій Горлівці після прильоту палає торгівельний центр
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області ввечері 24 грудня сталася пожежа у торговельному центрі внаслідок прильоту по місту
Про це повідомляють журналіст Денис Казанський та тг-канал Астра.
"В окупованій Горлівці сильна пожежа після прильоту. Повідомляється, що горить ТЦ "Галактика", - йдеться у повідомленні.
Натомість Казанський заявляє, що палає Епіцентр.
- Увечері 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку та Маріуполі пролунали гучні вибухи.
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