В Росії йде етнічний геноцид українців. Сильна асиміляція і зомбування, - президент Світового конгресу українців Павло Ґрод

З такою заявою в інтерв'ю для Радіо Свобода заявив канадський громадський діяч, президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, що прибув з візитом до України, передає Еспресо.TV.



"Це як геноцид етнічний проти українців. Сильна асиміляція і зазомбування. І вони бачать, що зв’язок з світовим українством їх підсилює бути більш патріотичними. І вони це хочуть зупинити. І це є дуже серйозне питання для нас", - зазначив він.



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Як пояснив Ґрод, зараз СКУ веде суди проти визнання російською владою українських громадських організацій в статусі "небажаних".



"Коли Росія проти нас діє, ми також готові стати сильні проти них. І тому ми в Росії останні два роки проходимо судовий процес, наші юристи в Москві судяться щодо цього рішення Росії, щоб робити з нас «небажаних»... Ми програли всі судові позови, які ми мали в Росії. Я думаю, що це нікого не дивує. І тепер наступний крок: ми будемо в Євросуді з прав людини це питання виносити. І це спосіб, як ми можемо привернути увагу до ситуації українців у Росії, і що Росія займається серйозними, грубими порушеннями прав людини в Росії, в Криму і на Донбасі", - розповів президент Світового конгресу українців.



Як наголосив Павло Ґрод, "російська розвідка сильно працює, щоб протидіями світовому українству".



"Не тільки Україні, але й світовому українству", - додав очільник СКУ.

Нагадаємо, у 90-х роках школярі Кубані вивчали українську мову.