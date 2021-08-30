В Україні 126 населених пунктів лишились без світла
Станом на ранок, 30 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях України
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про Київську - 88 пунктів, Чернігівську - 34 та Житомирську області - 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго,
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