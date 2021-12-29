В Україні 165 населених пунктів знеструмлено через негоду
Унаслідок погіршення погоди без струму залишилося 165 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська - 65, Дніпропетровська - 46, Миколаївська - 23, Запорізька - 17, Донецька - 13 та Сумська - 1)", - ідеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Як повідомляють в Укравтодорі, проїзд на дорогах державного значення забезпечений.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе