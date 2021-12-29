В Україні 165 населених пунктів знеструмлено через негоду

Про це повідомляє ДСНС.



"Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська - 65, Дніпропетровська - 46, Миколаївська - 23, Запорізька - 17, Донецька - 13 та Сумська - 1)", - ідеться в повідомленні.



До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.



Як повідомляють в Укравтодорі, проїзд на дорогах державного значення забезпечений.



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