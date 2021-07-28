В Україні через негоду було знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях
Станом на ранок 28 липня в Україні через пориви вітру, дощ і грозу було знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Львівській області без електрики залишилися 18 населених пунктів, у Київській - 16, у Житомирській - 15, у Волинській - 10, у Чернігівській - 6.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше КМДА попередила про грози та шквали у Києві 28 липня.
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