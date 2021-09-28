В Україні немає чіткого визначення статусу політв’язнів та допомоги їхнім родинам, постраждалим від агресії Росії, – експерт

Правозахисниця повідомила про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Соціально-правовий захист політв’язнів і членів їхніх родин зараз майже не регулюється. Є підтримка у формі одноразової виплати премій. Але, насправді, немає конкретного визначення, що означає, коли людина ув’язнена за політичним мотивом. Це не про те, що людина займалася політикою, а про те, що той, хто ув’язнив, має політичний мотив. Тобто Російська Федерація ув’язнюючи людей у Криму, або підтримуючи їх незаконне утримання на території ОРДЛО, відповідно має політичний мотив. Саме це означає, що людина є політв’язнем. У нас немає ані визначення, ані повноцінного, системного опису цих процесів”, – сказала Романцова.

Правозахисниця зауважила, що в Україні немає державного механізму підтримки політв’язнів та їхніх сімей, особливо у тих випадках, коли родина лишається годувальника. У більшості політв’язнями є чоловіки.

“Треба чітко розуміти, що це унікальність ситуації. У цьому випадку неможливо запросити у Російської Федерації документи, що людина знаходиться у підвалі десь під Луганськом. Тому це потребує комісії, яка вивчає справу, розділяє, чи дійсно є ознаки політичного мотиву. Є також нюанси, чи це цивільна особа, чи військовий, чи людина, яка була затримана на території Криму або Донбасу, і відправлена у Російську Федерацію. Тобто є багато нюансів і це потребує комісії, яка спеціалізується на питанні”, – повідомила Романцова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”.