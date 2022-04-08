В Україні офіційно зареєстровано більше ніж 500 тис. нових вимушених переселенців
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні офіційно зареєстровано більше ніж 500 тис. нових вимушених переселенців
Про це Шмигаль повідомив у своєму зверненні.
За словами Шмигаля, стільки ж повернулився в Україну із закордону.
"Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тис. нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на батьківщину із закордону. Але мільйони українців досі залишаються в інших країнах. Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали. Зараз говоримо про необхідність прибрати плату за роумінг, про соціальні виплати в Дії, розгортання українського навчального процесу, включення України до єдиного європейського платіжного простору та багато іншого", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
- 7 квітня у Львові почали облаштовувати перше містечко для переселенців.
- У школи Львова працевлаштували шістьох переселенців.
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