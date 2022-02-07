В Україні почали створювати барражуючі боєприпаси та безпілотні літальні апарати

Про це повідомляє uagolos.



Повідомляється, що боєприпаси призначені для ураження широкого діапазону різних цілей.



Як зазначається, українські боєприпаси будуть застосовувати сучасні схеми бойового використання.



Уточнюється, що їх можна буде застосовувати з різних авіаційних пілотованих та безпілотних (БПЛА) авіаційних платформ.



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