В Україні від COVID-19 повністю вакцинувалися 13 296 090 людей, додаткове щеплення отримали 1 389 українців
Станом на четвер, 23 грудня, в Україні 13 296 090 людей повністю вакцинувалися від коронавірусу
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 14 537 066 людей, з них першу дозу ввели 14 537 064 громадянам.
Крім того, додаткові щеплення зробили 1 389 українців.
У середу, 22 грудня, від коронавірусу вакцинували 113 882 осіб. Із них першу дозу ввели 36 546 людям, повністю імунізовані 76 543 людей. Додаткову дозу ввели 793 українцям.
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