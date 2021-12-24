В Україні від COVID-19 повністю вакцинувалися 13 296 090 людей, додаткове щеплення отримали 1 389 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 14 537 066 людей, з них першу дозу ввели 14 537 064 громадянам.



Крім того, додаткові щеплення зробили 1 389 українців.



У середу, 22 грудня, від коронавірусу вакцинували 113 882 осіб. Із них першу дозу ввели 36 546 людям, повністю імунізовані 76 543 людей. Додаткову дозу ввели 793 українцям.



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