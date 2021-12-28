В Україні з'явилася Стратегія інформаційної безпеки для протидії російській агресії

Про це йдеться на сайті ОПУ.

В указі зазначається, що інформаційна політика Росії - це загроза для України та інших демократичних держав, адже Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Санкції та ефективний механізм моніторингу і відповідальності за їх порушення називають одним із дієвих методів відповіді на дезінформаційну активність Росії.

Документ визначає стратегічні цілі та напрями для гарантування інформаційної безпеки України:

Протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії. Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства. Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів. Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України. Створення ефективної системи стратегічних комунікацій. Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу.

Як зазначається, від реалізації Стратегії інформаційної безпеки очікують наступних результатів: