В Україні з'явилася Стратегія інформаційної безпеки для протидії російській агресії
Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України
Про це йдеться на сайті ОПУ.
В указі зазначається, що інформаційна політика Росії - це загроза для України та інших демократичних держав, адже Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.
Санкції та ефективний механізм моніторингу і відповідальності за їх порушення називають одним із дієвих методів відповіді на дезінформаційну активність Росії.
Документ визначає стратегічні цілі та напрями для гарантування інформаційної безпеки України:
- Протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії.
- Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності.
- Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.
- Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.
- Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України.
- Створення ефективної системи стратегічних комунікацій.
- Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу.
Як зазначається, від реалізації Стратегії інформаційної безпеки очікують наступних результатів:
- захищений інформаційний простір України;
- ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій;
- здійснення ефективної протидії поширенню незаконного контенту;
- забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України, прилеглих до тимчасово окупованих територій;
- суттєве підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності населення;
- дотримання конституційних прав особи на вільне вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя;
- забезпечення захисту прав журналістів;
- формування української громадянської ідентичності.
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