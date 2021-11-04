"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова
Посли країн Великої сімки заявили, що уважно спостерігають за виборами міського голови Харкова, і наголосили на важливості безперешкодної роботи спостерігачів
Про це посли G7 повідомили у Twitter.
"Посли G7 уважно стежать за виборами міського голови Харкова. Важливо, щоб вітчизняні спостерігачі, включно з мережею ОПОРА, працювали без будь-якого втручання, а правоохоронні органи ретельно та вчасно розслідували повідомлення про порушення", - йдеться у повідомленні.
Раніше ОПОРА виявила розбіжності у даних про голосування на користь кандидата Ігоря Терехова на дільницях у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах Харкова.
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