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Головна Суспільство "Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова

"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова

4 листопада, 2021 четвер
20:55

Посли країн Великої сімки заявили, що уважно спостерігають за виборами міського голови Харкова, і наголосили на важливості безперешкодної роботи спостерігачів 

Про це посли G7 повідомили у Twitter.

"Посли G7 уважно стежать за виборами міського голови Харкова. Важливо, щоб вітчизняні спостерігачі, включно з мережею ОПОРА, працювали без будь-якого втручання, а правоохоронні органи ретельно та вчасно розслідували повідомлення про порушення", - йдеться у повідомленні.

Раніше ОПОРА виявила розбіжності у даних про голосування на користь кандидата Ігоря Терехова на дільницях у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах Харкова.

  • Нагадаємо, через смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року, у місті 31 жовтня 2021 відбулися дострокові вибори міського голови.
  • Перемогу здобув чинний в. о. міського голови Ігор Терехов (кандидат від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків"), який набрав 50,66% голосів виборців (146 240) за даними виборчої комісії.
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