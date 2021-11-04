"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова

Про це посли G7 повідомили у Twitter.



"Посли G7 уважно стежать за виборами міського голови Харкова. Важливо, щоб вітчизняні спостерігачі, включно з мережею ОПОРА, працювали без будь-якого втручання, а правоохоронні органи ретельно та вчасно розслідували повідомлення про порушення", - йдеться у повідомленні.



Раніше ОПОРА виявила розбіжності у даних про голосування на користь кандидата Ігоря Терехова на дільницях у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах Харкова.

Нагадаємо, через смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року, у місті 31 жовтня 2021 відбулися дострокові вибори міського голови.

Перемогу здобув чинний в. о. міського голови Ігор Терехов (кандидат від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків"), який набрав 50,66% голосів виборців (146 240) за даними виборчої комісії. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb