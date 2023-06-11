Про це в ефірі Еспресо розповів голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк.

"На що витрачається найбільше води з Дніпра - на виробництво електроенергії, зокрема теплової і на металургію. Держводагентство час від часу публікує рейтинг міст водоспоживання - Київ та Маріуполь змагались постійно за перше місце. Це застаріла економіка, від якої ми не могли відірватися - вона визначала необхідність величезних ГЕС для електрики і водосховищ для води. Якщо Україна зараз використає свій шанс на інвестиції і ми зможемо відбудувати нове і краще, іноваційне і конкурентне. Щоб наша продукція не потребувала пільг, а й так була конкурентна за якістю, за екологічними параметрами на світовому ринку. Це шанс для України не лише стати екологічно дружньою країною,а й стати економічно конкурентною країною", - вважає він.