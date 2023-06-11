Величезні ГЕС потрібні для теплової електроенергії та металургії. Це застаріла економіка, - еколог Гаврилюк
В Україні була застаріла економіка - вона визначала необхідність величезних ГЕС для електрики і водосховищ для води. Якщо використати шанс на інвестиції - можуть бути плюси і для економіки
Про це в ефірі Еспресо розповів голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк.
"На що витрачається найбільше води з Дніпра - на виробництво електроенергії, зокрема теплової і на металургію. Держводагентство час від часу публікує рейтинг міст водоспоживання - Київ та Маріуполь змагались постійно за перше місце. Це застаріла економіка, від якої ми не могли відірватися - вона визначала необхідність величезних ГЕС для електрики і водосховищ для води. Якщо Україна зараз використає свій шанс на інвестиції і ми зможемо відбудувати нове і краще, іноваційне і конкурентне. Щоб наша продукція не потребувала пільг, а й так була конкурентна за якістю, за екологічними параметрами на світовому ринку. Це шанс для України не лише стати екологічно дружньою країною,а й стати економічно конкурентною країною", - вважає він.
Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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