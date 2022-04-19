Велика Британія не буде допомагати Росії з обміном захоплених британських військових на Медведчука, - міністр Північної Ірландії

Про це повідомляє CNN

Міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс не підтвердив Sky News, чи його уряд працює над поверненням бійців до Великобританії, сказавши, що він не буде коментувати питання, "які фактично є питаннями національної безпеки".

Відеозапис обох полонених британців показали на російському телебаченні. Раніше вони воювали зі збройними силами Великобританії та були добровольцями з українськими військовими у боротьбі проти Росії.

"Їх там не повинно було бути, це незаконний акт", — сказав Льюїс.

Відповідаючи на запитання про перспективу обміну британців на Медведчука, якого зараз утримують українські війська, він сказав: "Ми фактично проходимо процес санкцій на людей, близьких до режиму Путіна. Ми не будемо розглядати можливості, в яких ми можемо якось допомогти Росії".

"Ми завжди несемо відповідальність за британських громадян, — сказав він. — Ми повинні досягти балансу з Україною, тому я кажу нікому: не їздіть нелегально в Україну. Збройні сили України мають підтримку Великобританії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку, і це правильний спосіб зробити це".

Льюїс закликав людей, які хочуть допомогти Україні, робити це через "правильні канали" — наприклад, фінансово чи відкриваючи свої будинки для біженців.

Затриманий українськими правоохоронцями кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських жителів і оборонців Маріуполя. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука, але "з залученням третьої сторони".

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