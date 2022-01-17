"Велике переселення": ХІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" оголосив фокус-тему і дату проведення

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.



"Цього року Фестиваль відбудеться 25-29 травня. Структура Книжкового Арсеналу залишиться незмінною - окрім традиційного книжкового ярмарку, подієва частина Фестивалю включатиме Програму фокус-теми, Літературну програму, низку спецпроєктів, Музичну програму, Програму для дітей та підлітків, професійні програми, програми з книжкового дизайну та ілюстрації, Конкурс "Найкращий книжковий дизайн", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль відбуватиметься на 11 сценах. Цьогоріч уся зона книжкового ярмарку буде розташована в будівлі Мистецького Арсеналу.



Фокус-тема фестивалю у 2022 році - "Велике переселення", її кураторкою обрали авторку, перекладачку, видавчиню та членкиню Наглядової ради Інституту стратегії культури та українського PEN Оксану Форостину. З 2016 до 2019 року вона була директоркою видавництва Yakaboo Publishing. 2014 року авторка увійшла в перелік інноваторів Центральної та Східної Європи New Europe 100, а згодом - у рейтинг "Топ-100 Людей культури України" журналу "Новое время".

"Україна, як і більшість інших країн Центральної та Східної Європи, вже сьогодні постає перед викликом знелюднення: нас стає менше. А це означає, що рано чи пізно ми відкриємося для тих, хто шукатиме в нашій країні кращої долі. Що розкажемо їм про себе?", - так Форостина описала "Велике переселення".

Крім того, на Книжковому Арсеналі буде спеціальна письменницька програма, кураторкою якої обрали авторку Ірену Карпу.

