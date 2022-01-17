"Велике переселення": ХІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" оголосив фокус-тему і дату проведення
ХІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться 25-29 травня 2022 року, фокус-темою цьогорічного Арсеналу організатори обрали "Велике переселення"
Про це повідомляє пресслужба фестивалю.
"Цього року Фестиваль відбудеться 25-29 травня. Структура Книжкового Арсеналу залишиться незмінною - окрім традиційного книжкового ярмарку, подієва частина Фестивалю включатиме Програму фокус-теми, Літературну програму, низку спецпроєктів, Музичну програму, Програму для дітей та підлітків, професійні програми, програми з книжкового дизайну та ілюстрації, Конкурс "Найкращий книжковий дизайн", - йдеться у повідомленні.
Фестиваль відбуватиметься на 11 сценах. Цьогоріч уся зона книжкового ярмарку буде розташована в будівлі Мистецького Арсеналу.
Фокус-тема фестивалю у 2022 році - "Велике переселення", її кураторкою обрали авторку, перекладачку, видавчиню та членкиню Наглядової ради Інституту стратегії культури та українського PEN Оксану Форостину. З 2016 до 2019 року вона була директоркою видавництва Yakaboo Publishing. 2014 року авторка увійшла в перелік інноваторів Центральної та Східної Європи New Europe 100, а згодом - у рейтинг "Топ-100 Людей культури України" журналу "Новое время".
"Україна, як і більшість інших країн Центральної та Східної Європи, вже сьогодні постає перед викликом знелюднення: нас стає менше. А це означає, що рано чи пізно ми відкриємося для тих, хто шукатиме в нашій країні кращої долі. Що розкажемо їм про себе?", - так Форостина описала "Велике переселення".
Крім того, на Книжковому Арсеналі буде спеціальна письменницька програма, кураторкою якої обрали авторку Ірену Карпу.
Довідка: Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" з 2011 року організовує Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" у Києві. У 2019 році фестиваль отримав звання "Найкращого літературного фестивалю світу". Організатори Книжкового Арсеналу так описують свою місію: "створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.05
Купівля 28.05Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе