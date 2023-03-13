Про це і не тільки світові ЗМІ писали 13 березня:

The New York Times

Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи про військові злочини, пов’язані з російським вторгненням в Україну, і вимагатиме ордери на арешт кількох осіб, пише видання з посиланням на офіційних осіб. Ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, після місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них Росія буде звинувачена у викраденні українських дітей і навмисному нападі на цивільну інфраструктуру.

Росія посилює напади на Авдіївку на сході України. Так, російські війська посилили обстріли міста, оскільки Москва намагається здійснити ширший наступ на добре захищену лінію фронту на Донбасі, зазначають у медіа. Також росіяни посилили обстріли Куп'янська на Харківщині. Восени торік Україна відновила контроль над містом, а Росія посилила свої атаки на початку лютого, але не змогла прорвати українську оборону. Місто продовжує зазнавати постійних обстрілів.

Як зауважують журналісти, авторитарний лідер Білорусі, вірного союзника Кремля, привітав так зване оновлення відносин з Іраном під час державного візиту до Тегерана. Олександр Лукашенко зробив такий крок на тлі того, що обидві країни країни борються із санкціями Заходу та посиленим контролем, пов'язаним з війною Росії в Україні.

Медіа також згадує про те, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України українському військовому, який був розстріляний на моторошному відео, яке з’явилося минулого тижня.

Високопоставлені російські чиновники зустрілися з представниками ООН у Женеві, щоб обговорити продовження угоди, яка дозволяє вантажним суднам перевозити українське зерно повз російську блокаду. NYT зазначає, що Чорноморська зернова угода була рідкісним прикладом співпраці між країнами, термін її дії закінчується в суботу. Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, була продовжена в листопаді за три дні до попереднього терміну дії.

Крім того, пропонується стаття під назвою "Росія за межами Росії" про те, як росіяни облаштовують життя в ексклюзивних районах Дубая. Зауважується, що у розкішних торгових центрах найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів заможні росіяни можуть будувати нове життя, не розриваючи зв'язків з рідною країною. Більше про історії кількох з них у репортажі американських журналістів.

The Washington Post

Путін планує покарати своїх критиків. Видання публікує думку російського політика, письменника та історика Володимира Кара-Мурзи, який з квітня перебуває у московській тюрмі за виступи проти війни в Україні. Навряд чи практика репресій проти інакомислення відроджена режимом російського президента. Кара-Мурза каже, що більшість нових законів криміналізували публічну критику уряду та його дій, а політична опозиція офіційно прирівнюється до держзради.

Після того, як Росія вторглася в Україну понад рік тому, десятки тисяч українських солдатів були вбиті або поранені, а мирні жителі зазнали майже постійного бомбардування ракетами та безпілотниками. Але вчені кажуть, що війна також завдала шкоди природному середовищу країни — забруднила її річки та озера, забруднила її ґрунт, випотрошила її ліси — обставина, яка, на думку експертів, може призвести до довготривалого зростання випадків раку та інших хвороб серед цивільного населення.

Видання посилається на президента України Володимира Зеленського, який заявив, що українські війська продовжують завдавати значних втрат російським бойовикам в обложеному прифронтовому місті Бахмуті, де підтримувані Кремлем найманці визнають, що боротьба стає все важчою, оскільки вони наближаються до центру міста під артилерійським обстрілом.

Водночас глава російської групи найманців Вагнера Євген Пригожин назвав ситуацію в Бахмуті "дуже складною". Майже всі шляхи з Бахмута перерізані російськими військами та запеклими боями. Також медіа на ISW пише, що російське військове керівництво могло дозволити групі Вагнера нести основний тягар втрат у битві за східне українське місто, щоб послабити політичний вплив Пригожина в Росії.

Politico

Українці хотіли б перейменувати Росію – цією ідеєю зацікавився президент Володимир Зеленський. Була поширена петиція, яка закликає український уряд офіційно змінити назву Росії на "Московія" – термін, який виник у 13 столітті та стосувався великих територій сучасної північно-західної Росії. Видання зауважує, що цей крок є частиною спроб України применшити те, що росіяни стверджують як історію свого історичного походження. Високопоставлені російські чиновники вже розкритикували план і розкритикували його як провокацію.

Журналісти кажуть, що оскільки війна Росії в Україні сильно обтяжує озброєння ЄС, у Брюсселі точаться суперечки щодо того, як краще перезарядитися. Остання сутичка зосереджена навколо фонду закупівель, призначеного для збільшення виробництва зброї в Європі. Фактично, Європейський парламент розділився щодо того, чи слід обмежити доступ до півмільярда євро на виробництво зброї ЄС. А Франція, яка очолює групу в парламенті, проштовхує протекціонізм у плані оборони України.

Після нагородження "Оскарем" видання пише, що премію за зневагу отримує Україна. Українці глибоко розчаровані лицемірством Академії, адже вдруге за два роки організатори не дозволили президенту Володимиру Зеленському виступити на церемонії перед голлівудськими лідерами та мільйонами телеглядачів. Все ж китайському акторові Донні Єну, який пов'язаний з Комуністичною партією КНР, дозволили вручити нагороду попри негативну реакцію громадськості. Та найгіршим був "Навальний", зазначає медіа, – фільм про отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, який отримав "Оскар" за найкращий документальний фільм на відміну від української ко-продукції "Дім з осколків", що розповідає про зруйнований російськими військами дитячий будинок.

The Guardian

Втрати українців і росіян зростають, оскільки точаться жорстокі бої за центр Бахмута, що на сході України. Видання цитує українського генерала, який каже, що використовує можливість знищити якомога більше російських військ і виснажити їхні резерви.

"Сподіваюсь, я нікого не вбив", каже український автор-пацифіст Влад Белявський, який воює на передовій. Британське медіа пропонує історію хлопця , який раніше мріяв, щоб його нова книга з психології допомогла припинити війни. Зараз він провів рік у формі, намагаючись ловити диверсантів і відбивати російські кібератаки.

Президент Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію наступного тижня, тоді як Москва та Київ повідомили про інтенсивні бої за східне місто Бахмут. Також повідомляється, що лідер Китаю планує вперше з початку війни поговорити з Володимиром Зеленським.

Росія заявляє, що може погодитися продовжити чорноморську зернову угоду на більш короткий термін. Як повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, Москва не заперечує проти продовження угоди, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, але лише на 60 днів, тобто половину терміну попереднього продовження.

Росія та Китай погрожують створити глобальну "небезпеку та безлад". Велика Британія назвала Китай "викликом, що визначає епоху" для світового порядку, в оновленому документі про свою зовнішню політику, опублікованому в понеділок, в якому зазначено, що безпека Великобританії залежить від результату війни в Україні. Як зазначається, в оновленому плані безпеки та міжнародної політики Британії уряд попередив про поглиблення партнерства Китаю з Росією та зростання співпраці Москви з Іраном після вторгнення в Україну.

CNN

Сполучене Королівство Великобританії збільшить витрати на оборону на 6 мільярдів доларів, щоб "укріпитися" проти зростаючих загроз з боку Росії та Китаю, оголосив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак напередодні довгоочікуваних переговорів із партнерами AUKUS, Сполученими Штатами та Австралією. Зазначається, що він пообіцяв використати додаткові витрати, розподілені на два роки, для поповнення запасів боєприпасів, модернізації програми атомних підводних човнів Великобританії та фінансування "наступного етапу" AUKUS, договору безпеки, укладеного між трьох націй у 2021 році.

Після переговорів у Женеві Росія та ООН домовилися про продовження зернової угоди з Україною, яка діє до 18 березня, на 60 днів. Видання пише про це з посиланням на російське інформагентство.

Високопоставлений чиновник Держдепу США заявив, що Росія та Китай "чітко" зблизилися у пропаганді та дезінформації щодо війни в Україні, а Сполучені Штати та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації.

Йдеться також про те, що бюджетний запит Пентагону на 842 мільярди доларів на 2024 рік не включає додаткове фінансування України у її війні проти Росії через непередбачуваність довготривалості конфлікту, повідомили офіційні особи під час брифінгу про деталі запиту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті тільки військовим шляхом. Таку позицію Кремль дотримується певний час. Наприкінці лютого Китай опублікував "мирний план" для України, але Пєсков сказав, що перспектив миру немає.

Прокремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров знову повторив, що чеченські бійці в Україні допоможуть Москві "боротися до переможного кінця". Під час візиту до Кремля Кадиров доповів Путіну, що "у нас в республіці (Чечні) все дуже добре, завдяки вам".

У Кремлі заявили, що у фільмі "Навальний", який отримав цьогорічного "Оскара" за найкращий документальний фільм, є "елемент політизації". "Хоча я не дивився, але смію припустити, що тут є певний елемент політизації теми. Голлівуд також інколи не цурається теми політизації у своїй творчості", сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

Європейські країни збільшили імпорт зброї на 47% у період з 2013-2017 по 2018-2022 роки, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI). У всьому світі обсяг міжнародної торгівлі зброєю впав на 5,1%. За даними SIPRI, Україна стала третім за величиною імпортером зброї, на неї припадає 2% світового імпорту зброї протягом останніх п’яти років.

BBC

Україна та Росія повідомили про значні втрати під час битви за Бахмут. Москва протягом місяців намагалася захопити це східне українське місто в жорстокій війні на виснаження. Аналітики кажуть, що Бахмут має невелику стратегічну цінність, але став центром для російських командувачів, які намагалися донести будь-які позитивні новини до Кремля.

Також видання пише про життя в зруйнованому Маріуполі під російською окупацією. Журналіст зауважує, що знайти людей з Маріуполя, які бажають поговорити, ніколи не було легко. Після 10 місяців окупації РФ страх і недовіра – дві найчастіші відповіді, з якими журналіст стикався, коли шукав когось, хто міг би розповісти, як насправді йдуть справи в Маріуполі, що на південному сході України.

Gazeta Wyborcza

Розповідається про організацію поляками колони пікапів для українських військових. Депутат Європарламенту від Громадянської коаліції з Бидгоща Радослав Сікорський був співорганізатором колони позашляховиків для воюючих українців і взяв у ній участь, дійшовши до Херсона. У своїх коротких звітах з конвою Сікорський показав, що він прибув, вийшовши на околиці Дніпра, на іншому березі якого стояли російські війська.

Також видання пише, як Україна платить високу ціну за опір Росії. У п'ятницю, 10 березня, українці попрощалися з 27-річним Героєм України Дмитром Коцюбайлом, псевдонім "Да Вінчі".