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Верховний суд Китаю визнав незаконним шестиденний робочий тиждень по 12 годин на день

27 серпня, 2021 п'ятниця
10:11

Верховний суд Китаю визнав незаконною роботу в форматі 996 (з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень)

Про це повідомляє НВ з посиланням на Reuters.

Суд і Міністерство трудових ресурсів Китаю опублікували приклади того, що вважається понаднормовою роботою.

Для ряду китайських компаній робота в форматі "996" стала знаком честі. 

З 2019 року продовжувалася дискусія про понаднормову роботу. 

Минулого місяця компанія ByteDance, якій належить TikTok, оголосила про відмову від понаднормової роботи у вихідні дні.

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Китай
робочий день
понаднормова робота
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