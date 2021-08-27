Верховний суд Китаю визнав незаконним шестиденний робочий тиждень по 12 годин на день
Верховний суд Китаю визнав незаконною роботу в форматі 996 (з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень)
Про це повідомляє НВ з посиланням на Reuters.
Суд і Міністерство трудових ресурсів Китаю опублікували приклади того, що вважається понаднормовою роботою.Для ряду китайських компаній робота в форматі "996" стала знаком честі.
З 2019 року продовжувалася дискусія про понаднормову роботу.
Минулого місяця компанія ByteDance, якій належить TikTok, оголосила про відмову від понаднормової роботи у вихідні дні.
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