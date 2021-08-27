Верховний суд Китаю визнав незаконним шестиденний робочий тиждень по 12 годин на день

Про це повідомляє НВ з посиланням на Reuters.

Суд і Міністерство трудових ресурсів Китаю опублікували приклади того, що вважається понаднормовою роботою.

Для ряду китайських компаній робота в форматі "996" стала знаком честі.

З 2019 року продовжувалася дискусія про понаднормову роботу.

Минулого місяця компанія ByteDance, якій належить TikTok, оголосила про відмову від понаднормової роботи у вихідні дні.