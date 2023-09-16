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OPINION

Вибори знищать моновладу, а тому вони потрібні

Карл Волох
16 вересня, 2023 субота
10:02
Погляд Карл Волох

Мабуть, я визначився зі ставленням до ідеї виборів до завершення бойових дій. З цілої низки причин раніше я цю ідею не підтримував. Наразі ж змінив ставлення на протилежне

Так, я розумію, що в нинішніх умовах складно забезпечити рівні умови як для партій (через Єдиний марафон), так і громадян (як військових, так і вимушених переселенців). Та і єдина людина, чий рейтинг дозволяє поборотися за президентство із Зеленським, до закінчення бойових дій гарантовано не погодиться балотуватися. І закон не передбачає проведення виборів під час воєнного стану.

Та все ж, закон змінити можна. В будь-якому разі, конституційна норма про право народу регулярно обирати свою владу є основою основ демократії. Тому, слід узгіднити до нинішніх умов усі норми, котрі заважають проведенню нехай не ідеальних, але хоч більш-менш рівних, вільних і загальних виборів.

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А тепер щодо побоювань багатьох (я донедавна був серед них), що ці вибори дозволять владі забагато фальсифікацій, водночас даючи їй індульгенцію ще на 5 років. По-перше, маємо той випадок, коли гірше точно не буде, бо гірше за нинішню монокоаліцію бути просто не може. Щобільше, соціологія однозначно доводить, що в наступному парламенті ніякого "моно" не буде, а будь-яка коаліція з партій, котрі можуть подолати барʼєр, буде ліпшою. Тобто, зʼявиться коаліційний уряд, а це в будь-якому разі обмежить всесильність ОПи — навіть якщо крім парламентських пройдуть і президентські вибори й Зеленський на них переможе.

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Що ж до "цементування" й моїх побоювань, що після війни дилетантам і злодіям, котрі зараз очолюють країну, не дадуть коштів і ми залишимося в руїнах (а якщо й дадуть, то це нічим не допоможе), то я більше за це не переживаю. Після закінчення війни вчорашні військові (і ми з ними) дуже легко добʼються нових виборів. І це не інфантильно-ідеалістичні сподівання на "хлопці прийдуть — порядок наведуть", а елементарне розуміння, що люди, котрі виграли війну (а вони її вже виграли anyway) захочуть свою частину політичного пирога. І ніхто їм у цьому не завадить.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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