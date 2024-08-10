Відбудова України: що відомо про відновлення понівечених окупантами будинків у Запоріжжі

Про це йдеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Журналісти оглянули кілька понівечених будинків у Запоріжжі. В один із них у березні минулого року влучила російська ракета. Окупанти знищили кілька під'їздів п’ятиповерхівки. Тоді загинули 13 людей, у тому числі немовля.







Іншу п’ятиповерхівку в центрі Запоріжжя загарбники обстріляли з систем С-300 у жовтні 2022 року. Один із мешканців будинку розповів журналістам, що їм з дружиною вдалося врятуватись у ванній. Усе, що було за стіною, – понівечене внаслідок прильоту. У цьому будинку загинули 8 людей. Один під'їзд знищено вщент.











І це ще не весь перелік будинків, які було пошкоджено внаслідок атак росіян. Та людей, які стали жертвами російських злочинів, не залишили напризволяще. Їхнє житло активно відбудовують.

"Я не витрачаю наразі коштів. Тут буде капітальне відновлення. Нам навіть надали вибір шпалер, дверей міжкімнатних, підлоги. Є якийсь вибір, не всім усе однаково", - розповіла журналістам Ольга Осторожна, мешканка одного з будинків, який зараз відновлюють після атаки.

Більшість домівок у Запоріжжі забудовники планують здати до кінця цього року.

Детальніше про відбудову житлової інфраструктури Запоріжжя Еспресо поговорив із начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області Олегом Галичем.

З чого починається відбудова

"Спочатку відбувається розбір завалів, який виконують представники ДСНС і комунальні служби міста. Потім міськрада залучає кваліфікованого експерта, який визначає, чи можливо здійснити капітальний ремонт будинку або реконструкцію, чи він уже не підлягає відбудові, а підлягає знесенню. Після того, як експерт надав висновок щодо можливості відновлення, міська рада проводить тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації, і на її основі визначається замовник робіт. Відповідно до тендерних закупівель визначається підрядна організація, яка проводить ці роботи", – описав Олег Галич алгоритм дій після прильоту.

Він зазначив, що процес відбудови гальмують постійні вимкнення світла, але місцева влада намагається розв’язати це питання.

Хто фінансує відбудову осель запоріжців

За словами Олега Галича, відновлення будинків фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, тобто коштом держбюджету. Він запевнив, що всі об’єкти забезпечено стовідсотковим фінансуванням.

Олег Галич також зауважив, що жоден із мешканців понівечених будинків не відмовився від відновлення житла. Усі хочуть повернутись у свої домівки.

При цьому начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області наголосив, що капітальний ремонт не передбачає зміни технічних характеристик, наприклад, перепланування квартир або збільшення житлової площі. Натомість він передбачає повну заміни проводки, системи водопостачання, опалення тощо, скління вікон і балконів, відновлення покрівлі, утеплення фасаду.

Пошук будівельних матеріалів і ситуація з кадрами

За словами Олега Галича, у зв’язку з поточною ситуацією в країні майже кожна компанія, аби застрахувати себе, надає матеріали, особливо дорогі, лише за умови стовідсоткової передоплати. При цьому всі замовлені матеріали надходять вчасно.

Водночас є проблема з нестачею робочих рук.

"Багато людей бояться працювати через ТЦК. Але ми намагаємося розв'язувати це питання на місцях", - розповів Олег Галич, однак не уточнив, яким чином.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування всіляко сприяють процесу відбудови, в тому числі в питаннях комунікації.

"Міська рада й обласна військова адміністрація допомагають розв'язувати питання й з мешканцями, і з комунальними підприємствами", - резюмував Олег Галич.