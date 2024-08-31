Війна в Україні: що відомо про перебіг відновлювальних робіт на Чернігівщині та які фактори гальмують процес відбудови

Про це йдеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Унаслідок атак російських загарбників по всій Україні пошкоджено або знищено тисячі навчальних закладів. Серед них – дитсадок у селищі Гончарівське на Чернігівщині. У березні 2022 року росіяни вгатили по ньому з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

"Тоді було пошкоджено праве й ліве крило, центральний вхід. Повилітали вікна, було повністю побито дах. Дуже великих руйнувань зазнав наш садочок", – розповіла журналістам спеціалістка відділу освіти Гончарівської сільради Інна Макаренко.

Гончарівське – це військове містечко. Більшість дітей, що тут живуть, – це діти військовослужбовців. Ворожий снаряд позбавив цих малюків нормального дитинства.

"Цей дитсадок, по-перше, є опорним закладом для нашої громади. По-друге, він є найбільшим закладом дошкільної освіти для нашого селища. До повномасштабної війни в ньому було 110 вихованців. Також здійснювався до нього підвіз з інших сіл нашої громади", – зазначила Інна Макаренко.

Торік садочок потрапив до державної програми відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії.

Як розповіла журналістам речниця Служби відновлення Чернігівщини Аліна Коломієць, обсяг робіт тут дуже великий, адже приміщення займає 2,5 тис. кв. м. Це перший, другий і цокольний поверхи, де заплановано зробити укриття подвійного призначення площею близько 1 тис. кв. м. У садочку повністю замінять усі комунікації: електрику, каналізацію, вентиляцію. Крім того, фахівці подбають про доброустрій території.

Заявлена вартість робіт була 86 млн грн. Але підрядник погодився на меншу суму – 79 млн грн.

"Підвал потрібно викопувати. Там дуже багато роботи. Ще трохи треба попрацювати. Бракує кадрів. Немає робочих рук, майстрів. Усі в більшості хлопці служать", - розповів Еспресо підрядник Володимир Титаренко.

Попри дефіцит робочих рук відбудувати садочок обіцяють до кінця цього року.

Більше про відбудову Чернігівщини в ефірі Еспресо розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури області Аліна Коломієць.

Перебіг відновлювальних робіт та основна перешкода на шляху до відбудови

За її словами, Чернігівщина зазнала значних інфраструктурних руйнувань, унаслідок російської навали було зруйновано понад 20 мостів. Також суттєво постраждав житловий фонд як у Чернігові, так і в довколишніх селах.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури курує відбудову села Ягідне, там ремонтують близько 100 об’єктів. Також є два об’єкти соціальної інфраструктури: дитсадок у селі Гончарівське та харчоблок ліцею в селі Іванівка.

Їдальня в Іванівці була пошкоджена під час оборони Чернігова, там було зруйновано дах і стіни, вибито вікна. Аліна Коломієць зазначила, що пошкоджений харчоблок відбудовують не за старим зразком, а реконструюють. При цьому площа приміщення під час реконструкції збільшується втричі. Посадовиця запевнила, що в новій їдальні роблять усі необхідні технічні приміщення за всіма санітарними нормами. Також враховується фактор інклюзивності.

"Наразі там уже зведена будівля, тривають роботи з проведення електрики, а зовні вже зроблено фасад, і зараз його фарбують", – розповіла речниця Служби відновлення.

Водночас із відбудовою Ягідного ситуація трохи складніша.

"Ягідне – це пілотний урядовий проєкт із комплексної відбудови населених пунктів, які постраждали від російської агресії. Торік було ухвалено постанову щодо його відбудови. Десь восени було проведено тендерні процедури, укладено певні договори, й уже наприкінці осені підрядники стали до роботи. На жаль, зараз роботи з відбудови села Ягідне призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування", – пояснила Аліна Коломієць.

За її словами, підрядники провели близько 30% робіт із відновлення житлового фонду.

Посадовиця висловила надію, що невдовзі на продовження відбудови Ягідного з держбюджету виділять необхідні кошти.

"Ми розуміємо, що вже другий рік після деокупації люди живуть у неналежних умовах. Звісно, зростає соціальна напруга. Й ми сподіваємося, що якнайшвидше це питання буде вирішено", – додала вона.

На уточнювальне запитання ведучої про те, що мається на увазі під "неналежними умовами", Аліна Коломієць зазначила, що одна місцева мешканка після деокупації села досі живе в сараї біля зруйнованого будинку.

Щодо фінансування, то попередня оцінка відновлювальних робіт після деокупації становила близько 400 млн грн. Третину робіт щодо відбудови житла підрядники вже виконали. Також на черзі об’єкти соціальної інфраструктури.

Інші труднощі під час відбудови

Відповідаючи на запитання, з якими проблемами стикається Служба відновлення під час відбудови, Аліна Коломієць вказала на дефіцит робочих рук, що впливає на тривалість відновлювальних робіт. Так, ремонт харчоблока в селі Іванівка планують завершити до кінця року, а щодо села Гончарівське, то там роботи, ймовірно, триватимуть ще й у наступному році, хоча підрядник має угоду на ремонт до кінця 2024 року.

"Зараз катастрофічно бракує будівельних кадрів. На цих двох об’єктах працює підрядник із Києва. Були такі ситуації, коли працівники їхали на робоче місце, а їм виписували повістки на блокпостах. І ці працівники вже стали до виконання бойових завдань у лавах ЗСУ", – розповіла посадовиця.

На запитання щодо того, чи можуть жінки замінити чоловіків на таких роботах, Аліна Коломієць відповіла: "Ми не проти. Це все залежить від підрядних організацій і від того, чи захочуть ці жінки працювати на будівництві".

За словами посадовиці, на перебіг ремонтних робіт не впливають вимкнення електроенергії. Також не бракує будівельних матеріалів.

"З підрядником укладено угоду. Коли він стає до праці, то має привезти будівельні матеріали для цих робіт. Підрядник закупив матеріали, вони є, тільки не вистачає рук", – зазначила вона.

Ремонти доріг і мостів

Аліна Коломієць зауважила, що військові забороняють висвітлювати успіхи в мостобудуванні з міркувань нацбезпеки.

"Але можу сказати, що роботи проводяться. Коли область була деокупована, було зруйновано понад 20 мостів, у тому числі великі шляхопроводи через річку Десна. Нині ж на більшості локацій ми забезпечили проїзд. Там або відбудовані мости, або тимчасові об’їзди, або це локації, де ще тривають роботи", – сказала посадовиця.

Транспортна логістика має суттєве значення для оборони держави й поліпшує якість життя громадян, тому відбудову транспортної інфраструктури відкладати не можна, додала Аліна Коломієць.