Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Відомий дипломат про умови макрофіну від ЄС: європейці хочуть бачити демократичний парламент, верховенство права і свободу слова (документ)

Відомий дипломат про умови макрофіну від ЄС: європейці хочуть бачити демократичний парламент, верховенство права і свободу слова (документ)

15 грудня, 2022 четвер
10:39
Новини ЄС

Відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив, що Європейський Союз готовий надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році за умов дотримання демократичних стандартів, зокрема прав опозиції у парламенті та свободи слова

Як повідомив Єлісєєв, раніше у ЄС так відверто не натякали владі України, що є проблеми з парламентаризмом. Дипломат наголошує – вимоги європейських партнерів цілком легко виконати, і це вкрай важливо для фінансової стійкості України на тлі російської агресії.    

"Європейський Союз надає нам потужну фінансову допомогу. Хотів би пригадати 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги, які ЄС має виділити наступного року. Я сподіваюся, що найближчим часом Європейський парламент дасть зелене світло цій допомозі, і з наступного року ми її отримаємо вже на регулярній основі, для цього не потрібні будуть окремі рішення Європейської Ради, як цього року відбувалося. Бо нагадаю, кожні 2-3 місяці Європейська Рада має проходити всі процедури. Зараз це буде робитися швидко і на передбачуваній основі", – пояснив Єлісєєв.

"Ця макрофінансова допомога 18 мільярдів – це дійсно дуже вигідно, дуже дешеві кредити й вигідні. Але не безумовні. Я уважно вивчив регламент, згідно з яким надається ця допомога. Там є поміж традиційних вимог, як повага до верховенства права в Україні, забезпечення прав людини, є нова інновація, якої раніше в умовах Європейського Союзу для надання макрофіну Україні не зустрічав – йдеться про умову існування в Україні багатопартійної парламентської системи. Це зроблено не просто так. Це дуже тонкий, дипломатичний натяк з боку ЄС українському керівництву, що щось не так відбувається в парламентаризмі в Україні", – констатує Єлісєєв.

"Сьогодні по суті парламентська роль опозиції обнулена. ЄС на це звертає увагу", – говорить дипломат.

Зокрема, у документах ЄС щодо виділення макрофіну зазначається, що підтримка в рамках інструменту повинна надаватися за попередньої умови, що Україна продовжує поважати ефективні демократичні механізми та інститути, включаючи багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини. Ці умови також мають включати зобов’язання щодо посилення економічної ефективності та стійкості країни, бізнес-середовища, сприяння критичній реконструкції та вирішення проблем в енергетичному секторі. Умови повинні доповнюватися суворими вимогами до звітності, спрямованими на забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного використання коштів.

"Звичайно, там є умова, що гроші, які будуть надаватись, мають використовуватися в ефективний, транспарентний спосіб з елементами звітування. Звичайно, там є багато про необхідність створення нормальних бізнес-умов діяльності в державі. Для нас це не проблема виконати. Це якраз ті речі, які ми здатні виконати елементарно. Тут не йдеться про якісь захмарні умови. Це досить поміркована і полегшена програма", – пояснює Єлісєєв.

Він також нагадав, що макрофінансову допомогу Україна отримувала з 2015 року. "Там умови були більш жорсткі, пов’язані з ухваленням непростих, інколи непопулярних рішень. Ті, про які я зараз сказав, лежать на поверхні, про них всі говорять і всі знають. Тому якщо є політична воля, їх можна виконати", – зауважив Костянтин Єлісєєв.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
14 грудня, 2022 середа
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
14 грудня, 2022 середа
У Києві уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю та 4 будинки. У регіоні збито 13 дронів-камікадзе
Песков
12 грудня, 2022 понедiлок
Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 42.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 грудня
11:09
Польща
Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico
10:55
Ексклюзив
піротехніки ДСНС
В Україні вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів за час повномасштабної війни, - пресофіцер ДСНС Хорунжий
10:50
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
Штурмували міста Півдня й Сходу та грабували елеватори: 15 терористів "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення
10:40
російська техніка
На війні в Україні за добу Росія втратила 590 окупантів, 27 безпілотників, 5 танків і 12 артсистем
10:32
У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області в казармі росіян пролунав вибух, - Гайдай
10:27
долар євро валюта обмін
В Україні підскочив курс євро, що з вартістю долара
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна наближається до дискусії щодо отримання літаків, - Згурець
10:13
Обстріли Херсона
Війська РФ 86 разів обстріляли Херсонщину за добу: загинули троє цивільних, ще 13 - отримали поранення
10:12
електромережі ЛЕП світло
У Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, у столиці - планові
10:05
OPINION
Олег Манчура
Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію"
10:01
Радбез ООН
До конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
09:58
російська армія, мобілізація
Загарбники на Луганщині замінюють колаборантів у "місцевих органах" на правоохоронців із Краснодара, - ОВА
09:55
Турецький безпілотний винищувач, оснащений українським двигуном, здійснив перший політ
09:49
Нотатки з підвалу, український Донецьк і бабця в УПА - 5 книг, в яких усе (не) стає на свої місця
09:41
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Близько опівночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру в Куп'янську з ЗРК С-300
09:29
білоруські військові
Британська розвідка оцінила можливість нового наступу на Північ України
09:27
Шевченкове, Миколаївщина
Росіяни обстріляли інфраструктуру Миколаївщини: під ураженням опинилися дві громади
09:26
Ексклюзив
Микола Княжицький
Закон про медіа повертає Україну у радянські часи з державним телебаченням, - Княжицький
09:24
окупанти танк рф
РФ зосередилась на веденні наступу по Бахмутському та Авдіївському напрямках, ще на трьох - намагається покращити тактичне положення
09:20
Укрпошта з 15 грудня відкрила передзамовлення новорічної марки
09:18
Ексклюзив
Іван Федоров
Окупанти не випускають із Мелітополя чоловіків, які підлягають призову на військову службу, - мер Федоров
09:00
Аналітика
нафта танкер корабель
Темний флот Віктора Артемова: як український бізнесмен створив глобальну схему нафтової контрабанди
08:59
ЗСУ
ЗСУ уразили райони скупчення й склади ворога та відбили атаки біля 6 населених пунктів
08:58
Обстріли Нікопольщини
Понад 14 годин тривоги: окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії, є пошкодження
08:36
Окупанти
Росіяни замінували дачні ділянки на узбережжях річок Конка і Чайка та "евакуювали" жителів острова біля Херсона, - Генштаб
08:35
Військові РФ убили ще двох мирних жителів Донеччини, четверо - зазнали поранень
08:08
OPINION
Юрій Бутусов
Брехня — це завжди вогонь по своїх
08:02
окупант ЗАЕС
Загарбники намагаються переключити ЗАЕС до енергетичної системи РФ, - Генштаб
08:01
Написаний у 1865 році «Натюрморт з хлібом і яйцями» Поля Сезанна
За натюрмортом на картині Сезанна майже 160 років ховався автопортрет
08:00
Ексклюзив
протез, реабілітація
Зламали тіло, але не дух: як у Львові створюють найбільший реабілітаційний центр для військових
07:40
путін путлер
В ISW назвали причину відмови Путіна від щорічного послання до Федеральних зборів
07:23
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Кремль посилить інформаційні операції щодо утиску свободи релігії та преси, - ISW 
06:54
Андрій Юсов
"У цієї імперії зла є своя логіка": у ГУР прокоментували вибір Росією дат масованих ударів по Україні
06:17
світло
Україна може перейти на планові графіки відключень світла вже найближчими днями
06:06
МКС
Аварія на МКС: вихід російських астронавтів у відкритий космос скасовано
05:42
Оновлено
Вибух в Ангарську
В Іркутській області РФ пожежа на НПЗ: 2 людей загинуло, ще 4 - постраждали
05:40
УПЦ МП
Україна передала Росії священника УПЦ МП в рамках обміну 14 грудня, – розвідка
05:12
Арешт мережі готелів друзів Путіна
Суд заарештував сім готелів групи VS Energy соратників Путіна, - "Схеми"
04:45
TikTok
Сенат США підтримав заборону використання TikTok на урядових пристроях
04:17
Центр для біженців під Варшавою
Польща з березня 2023 року вводить зміни до умов перебування та надання допомоги біженцям з України
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV