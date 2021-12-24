Викрадали людей на Сході України та змушували займатися наркоторгівлею: СБУ затримала зловмисників
У Маріуполі викрили міжнародних зловмисників, які викрадали людей на Сході України та змушували їх продавати наркотики
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. У разі відмови застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством.
Керівником злочинного угруповання був уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий злодій у законі, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Він координував дії зловмисників з Близького Сходу.
За завданням керівника, злочинці намагалися організувати наркоторгівлю на сході України. Для приховування незаконної діяльності "товар" замовникам передавали через місцевих мешканців, яких втягували в продаж наркотиків силоміць.
Також зловмисники тероризували й залякували жителів сходу України, здійснюючи розбійні напади на них і вимагаючи гроші.
Слідство з'ясувало, що затримані провокували штучні конфлікти та змушували людей повертати борги, котрих не існувало, застосовуючи при цьому зброю й завдаючи тяжкі тілесні ушкодження.
Поліція зафіксувала факт вимагання майже $20 тис.
Двох організаторів угруповання затримали під час передачі частини грошей від потерпілого.
Їм повідомили про підозру в скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Зараз вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
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