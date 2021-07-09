Вимагали до $6 тис. за поховання: СБУ викрила корупцію в ритуальній службі Києва

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабарі від $3 до $6 тис. за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.



За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили схему одержання хабарів з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям допомогу у виділенні місць для поховання.



Організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за свої "послуги".



Зазначається, що правоохоронці задокументували отримання злочинцями $3 і $5 тис. за виділення двох місць на Лісовому кладовищі. Одного з посередників було затримано під час одержання хабаря $6 тис. за виділення ще одного місця для поховання.



Затриманому наразі повідомлено про підозру. Також правоохоронці встановлюють для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

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