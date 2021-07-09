Вимагали до $6 тис. за поховання: СБУ викрила корупцію в ритуальній службі Києва
Служба безпеки України викрила працівників ритуальної служби одного зі спеціалізованих комунальних підприємств Києва на вимаганні хабарів за виділення місць для поховання
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабарі від $3 до $6 тис. за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.
За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили схему одержання хабарів з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям допомогу у виділенні місць для поховання.
Організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за свої "послуги".
Зазначається, що правоохоронці задокументували отримання злочинцями $3 і $5 тис. за виділення двох місць на Лісовому кладовищі. Одного з посередників було затримано під час одержання хабаря $6 тис. за виділення ще одного місця для поховання.
Затриманому наразі повідомлено про підозру. Також правоохоронці встановлюють для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.48
- Актуальне
- Важливе