Вимагав 50 тис. грн за закриття справи: СБУ зловила на хабарі прокурора на Донеччині

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Він вимагав гроші з фермера за закриття справи про незаконне заволодіння земельною ділянкою.

Оперативники встановили, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та непритягнення фермера до кримінальної відповідальності



За цю суму посадовець також обіцяв не створювати перешкод фермеру у бізнесі.

Правоохоронці затримали прокурора в кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії



Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій прокурора.



