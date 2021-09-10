Вимагав 50 тис. грн за закриття справи: СБУ зловила на хабарі прокурора на Донеччині
Служба безпеки України викрила на хабарі керівника відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Він вимагав гроші з фермера за закриття справи про незаконне заволодіння земельною ділянкою.
Оперативники встановили, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та непритягнення фермера до кримінальної відповідальності
За цю суму посадовець також обіцяв не створювати перешкод фермеру у бізнесі.
Правоохоронці затримали прокурора в кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.
У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії
Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій прокурора.
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