Виманювали у людей доступ до банківських рахунків: СБУ ліквідувала шахрайські колцентри

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



Зазначається, що зловмисники знімали гроші і частину з них переправляли місцевому кримінальному авторитету.



За даними правоохоронців, до протиправної діяльності колцентрів залучили майже 70 осіб. Зловмисники придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам. Точна сума "доходів" шахраїв встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.



"Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до "клієнтів", які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію. Як наслідок – зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - "Льори Сумського". Наразі він втік з України і переховується від правоохоронців за кордоном.



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