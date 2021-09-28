Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські військові літаки над Балтикою

Про це повідомляє Міноборони Литви.

"20-26 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім раз ідентифікували і супроводжували військові літаки РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.

Супроводжували Іл-20 (тричі), А-50 (двічі), Ту-160 (шість разів), Су-27 (двічі), Су-35 (чотири рази).

Військові літаки РФ летіли в Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 російських літаків не мали плану польоту, летіли з вимкненим транспондером.



