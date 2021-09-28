Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські військові літаки над Балтикою
Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня сім разів піднімалися в повітря, щоб здійснити супровід 17 військових російських літаків
Про це повідомляє Міноборони Литви.
"20-26 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім раз ідентифікували і супроводжували військові літаки РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.
Супроводжували Іл-20 (тричі), А-50 (двічі), Ту-160 (шість разів), Су-27 (двічі), Су-35 (чотири рази).
Військові літаки РФ летіли в Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 російських літаків не мали плану польоту, летіли з вимкненим транспондером.
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