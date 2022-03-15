Виплата стипендій, зарплати вчителям, місця проживання: Рада ухвалила законопроєкт про держгарантії для освітян та тих, хто здобуває освіту

Про це повідомила у Telegram голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.



Якщо здобувачі освіти, працівники закладів освіти та науки вимушені були змінити місце проживання, залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця перебування, на час особливого періоду, гарантується:

організація освітнього процесу в формі, що є найбільш безпечною для учасників;

збереження місця роботи, середнього заробітку, виплата стипендії та інших виплат, згідно з законодавством;

місце проживання та забезпечення харчуванням (у разі потреби).