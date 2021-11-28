Віталій Портников замість Зеленського вибачився перед ромами
"За день до чергової річниці Голодомору - одного з найбільших етнічних чищень в історії Європи - президент України, до того ж людина єврейського походження (а євреїв зневажали і знищували саме за етнічною ознакою), через губу кидає у прямому ефірі: "Циган і ведмедів не викликав"
Такими словами починається текст українського публіциста, журналіста, телеведучого і громадського діяча Віталія Портникова, присвячений словам президента Володимира Зеленського відносно ромів. Допис опубліковано в особистому блозі журналіста.
"У будь-якій цивілізованій країні такий пасаж вже призвів би до скандалу й до краху політика, який дозволяє собі у такій тональності й таких словах відгукуватися про власних громадян. Але тільки не у нас - що ще раз нагадує, на якій світовій відстані ми ще знаходимося від цивілізованого світу. Хоча, я все ж таки, сподіваюсь, що не всі. Що таких образливих слів на адресу певних національностей ми чути у майбутньому не будемо", - наголошує Портников.
При цьому він звертається безпосередньо до чинного глави української держави.
"Мешканці України ромського походження, пане Зеленський, сплять вічним сном поруч з нашими з вами співвітчизниками у Бабиному Яру й тисячах ярів по Україні і всій Європі. Не варто відроджувати нацистський підхід до "дегенеративних народів", навіть здуру чи жартома. Адже Ви й ваші родичі ризикують стати першими жертвами відродження такого підходу. Так що раджу хоча б вибачитись за необачливі блюзнірські слова", - звернувся Портников до Зеленського.
"А поки ми чекатимемо таких вибачень, хочу й сам вибачитись перед ромами - і як громадянин України, і як єврей. Повірте, не кожен з нас - Зеленський", - заявив у своєму тексті Віталій Портников.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.01
Купівля 27.01Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.32Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе