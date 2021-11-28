Віталій Портников замість Зеленського вибачився перед ромами

Такими словами починається текст українського публіциста, журналіста, телеведучого і громадського діяча Віталія Портникова, присвячений словам президента Володимира Зеленського відносно ромів. Допис опубліковано в особистому блозі журналіста.



"У будь-якій цивілізованій країні такий пасаж вже призвів би до скандалу й до краху політика, який дозволяє собі у такій тональності й таких словах відгукуватися про власних громадян. Але тільки не у нас - що ще раз нагадує, на якій світовій відстані ми ще знаходимося від цивілізованого світу. Хоча, я все ж таки, сподіваюсь, що не всі. Що таких образливих слів на адресу певних національностей ми чути у майбутньому не будемо", - наголошує Портников.



При цьому він звертається безпосередньо до чинного глави української держави.



"Мешканці України ромського походження, пане Зеленський, сплять вічним сном поруч з нашими з вами співвітчизниками у Бабиному Яру й тисячах ярів по Україні і всій Європі. Не варто відроджувати нацистський підхід до "дегенеративних народів", навіть здуру чи жартома. Адже Ви й ваші родичі ризикують стати першими жертвами відродження такого підходу. Так що раджу хоча б вибачитись за необачливі блюзнірські слова", - звернувся Портников до Зеленського.



"А поки ми чекатимемо таких вибачень, хочу й сам вибачитись перед ромами - і як громадянин України, і як єврей. Повірте, не кожен з нас - Зеленський", - заявив у своєму тексті Віталій Портников.





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