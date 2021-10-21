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Вітчизняна мережа супермаркетів працевлаштовує населення на умовах часткової зайнятості
Погодинна праця, гідний стабільний прибуток та час на навчання або сім’ю. Все завдяки працевлаштуванню на умовах часткової зайнятості у мережі АТБ
“Робота в АТБ це не тільки стабільний, а й цілком легальний дохід. Це соціальний пакет, гарантії, впевненість у завтрашньому дні й можливість розвиватися. Компанія вважає своїх працівників найбільшим капіталом та запорукою розвитку сталого бізнесу. І як би не склалися життєві обставини, компанія завжди у змозі допомогти своїм співробітникам”, - розповідає заступниця керуючого магазину АТБ Катерина Олійниченко.
Одна із працівниць Наталія Арсієнко у компанії понад 17 років. Розпочинала кар`єру на посаді охоронця. Згодом жінка пішла у декрет. Але робоче місце за
нею збереглося. Наразі Наталія змінила посаду й працює молодшим продавцем консультантом. “Зараз у житті так склалися обставини, що довелося перейти на
погодинний графік, на посаду молодшого продавця-консультанта. Мені дуже зручно — я і дітям приділяю багато уваги, і працюю, заробляю гроші для сім`ї”, - ділиться враженнями молодша продавчиня-консультантка магазину АТБ Наталія Арсієнко.
Компанія пропонує офіційне працевлаштування для всіх категорій населення країни. Навіть для людей, які не мають можливості працювати повний день. Тривалість робочого дня в цьому випадку становить всього три години. Саме для таких людей відкрили вакансію молодшого продавця-консультанта. Його обов’язки — розподіляти продукцію в торговому залі, наповнювати полиці товарами. А також обслуговувати покупців на касі. Наразі загальне число співробітників корпорації перевищує 70 тисяч осіб. Компанія впевнено втримує лідерські позиції в ТОП кращих роботодавців країни.
Одна із працівниць Наталія Арсієнко у компанії понад 17 років. Розпочинала кар`єру на посаді охоронця. Згодом жінка пішла у декрет. Але робоче місце за
нею збереглося. Наразі Наталія змінила посаду й працює молодшим продавцем консультантом. “Зараз у житті так склалися обставини, що довелося перейти на
погодинний графік, на посаду молодшого продавця-консультанта. Мені дуже зручно — я і дітям приділяю багато уваги, і працюю, заробляю гроші для сім`ї”, - ділиться враженнями молодша продавчиня-консультантка магазину АТБ Наталія Арсієнко.
Компанія пропонує офіційне працевлаштування для всіх категорій населення країни. Навіть для людей, які не мають можливості працювати повний день. Тривалість робочого дня в цьому випадку становить всього три години. Саме для таких людей відкрили вакансію молодшого продавця-консультанта. Його обов’язки — розподіляти продукцію в торговому залі, наповнювати полиці товарами. А також обслуговувати покупців на касі. Наразі загальне число співробітників корпорації перевищує 70 тисяч осіб. Компанія впевнено втримує лідерські позиції в ТОП кращих роботодавців країни.
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