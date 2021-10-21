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Вітчизняна мережа супермаркетів працевлаштовує населення на умовах часткової зайнятості

21 жовтня, 2021 четвер
12:05
Новини

Погодинна праця, гідний стабільний прибуток та час на навчання або сім’ю. Все завдяки працевлаштуванню на умовах часткової зайнятості у мережі АТБ

Ще три роки тому компанія АТБ започаткувала програму працевлаштування працівників на умовах часткової зайнятості. Погодинна оплата праця гарантує стабільний прибуток та звільняє додатковий час для навчання. Програма стала частиною загальноукраїнського проєкту першої леді Олени Зеленської “Безбар’єрність”.
 
“Робота в АТБ це не тільки стабільний, а й цілком легальний дохід. Це соціальний пакет, гарантії, впевненість у завтрашньому дні й можливість розвиватися. Компанія вважає своїх працівників найбільшим капіталом та запорукою розвитку сталого бізнесу. І як би не склалися життєві обставини, компанія завжди у змозі допомогти своїм співробітникам”, - розповідає заступниця керуючого магазину АТБ Катерина Олійниченко.

Одна із працівниць Наталія Арсієнко у компанії понад 17 років. Розпочинала кар`єру на посаді охоронця. Згодом жінка пішла у декрет. Але робоче місце за
нею збереглося. Наразі Наталія змінила посаду й працює молодшим продавцем консультантом. “Зараз у житті так склалися обставини, що довелося перейти на
погодинний графік, на посаду молодшого продавця-консультанта. Мені дуже зручно — я і дітям приділяю багато уваги, і працюю, заробляю гроші для сім`ї”, - ділиться враженнями молодша продавчиня-консультантка магазину АТБ Наталія Арсієнко.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування для всіх категорій населення країни. Навіть для людей, які не мають можливості працювати повний день. Тривалість робочого дня в цьому випадку становить всього три години. Саме для таких людей відкрили вакансію молодшого продавця-консультанта. Його обов’язки — розподіляти продукцію в торговому залі, наповнювати полиці товарами. А також обслуговувати покупців на касі. Наразі загальне число співробітників корпорації перевищує 70 тисяч осіб. Компанія впевнено втримує лідерські позиції в ТОП кращих роботодавців країни.
 
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