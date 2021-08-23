Вітренко: ми наполягаємо на бронюванні європейськими компаніями транзиту через Україну на довгу перспективу

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.



За словами голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка, припинення транспортування газу через Україну означатиме значно вищий ризик повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації. Тому компанія розглядає питання транзиту через Україну і збереження фізичних обсягів транзиту як один із запобіжників цього.



"З одного боку ми наполягаємо, що прямо зараз, цієї осені мають бути бронювання з боку європейських компаній транзиту через Україну на довгу перспективу. На додаток до контрактів з європейськими компаніями ми готові продовжувати і поточний контракт з Газпромом. Мова не йде про його припинення прямо зараз. Мова йде про те, що після 2024 року і Газпром може теж бронювати потужності для транзиту через Україну", - цитує пресслужба слова Вітренка.



Так, за його словами, європейські компанії за поточними контрактами мають змінити точки передачі газу і почати отримувати цей газ на кордоні Україна - Росія, бронюючи потужності самостійно. Але Газпром, якщо бажає постачати в Європу додаткові обсяги, може це робити через українську газотранспортну систему.



Вітренко також наголосив на відкритості української сторони для участі міжнародних партнерів в операторі газотранспортної системи.

"Тобто, умовно кажучи, консорціум з європейськими компаніями, американськими компаніями, який би був оператором. Це ідея, яка є достатньо привабливою як для України, так і для європейських і американських партнерів. Але передумова того, щоб був створений такий консорціум - це якраз бронювання потужностей з боку європейських компаній", - зауважив він.

Крім того, Вітренко зазначив, що українська сторона також розглядає транзит як важливе джерело для фінансування трансформації енергетичної галузі України. Так, Україна до 2024 року має контракт, який дає державі гарантований дохід у сумі $7,2 млрд. Відповідно, якщо транзит буде продовжено ще на десять років після 2024, це може дати додатково $20 млрд, що може стати значним джерелом фінансування для "зеленого переходу".