Війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає: Зеленський пояснив, що повинні робити українці в тилових містах
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці, які проживають у тилових містах повинні допомагати і підтримувати армію
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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