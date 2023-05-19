Війна в Україні відновила силу євроатлантичної спільноти, - Микола Княжицький

Про таке заявив народний депутат України та голова депутатської групи з міжпарламентських звʼязків з Республікою Польща Микола Княжицький на 9-му міжнародному форумі "Європа з поглядом у Майбутнє" у Ґданську.

Народний депутат Микола Княжицький закликав до розширення європейських кордонів: “Не менше Європи, а більше, зокрема у сфері безпеки. Європейська інтеграція має поглиблюватися, а не послаблюватися. ЄС має розширятися, а не звужуватися до західноєвропейського ядра”.

Він нагадав, як польську "Солідарність" (польська профспілка, - ред.) надихала ідея "Nie ma wolności bez solidarności" ("Свободи не існує без солідарності"). І зауважив, що ця думка після запровадження воєнного стану 13 грудня 1981 року передавала істину, що свобода в країні можлива лише після відновлення легальної діяльності профспілки. “Як ми знаємо, насправді вона була значно більшим — національно-визвольним і демократичним рухом. Рух "Солідарності" показав, що він успішний, так само як впродовж минулих 34 років Польща підтвердила, що вона успішна держава і нація. Однак в цьому гаслі була прихована значно глибша ідея: свобода можлива тільки тоді, коли фундаментом окремих держав, суспільств і світу загалом буде солідарність. Тобто справедливий суспільний лад, із розподілом багатств між багатими і бідними, рівними шансами для всіх, зокрема молодого покоління. Ці ідеї були визначальні для "батьків-засновників" Об’єднаної Європи”, - пояснив Княжицький.

Парламентар нагадав, що солідарність була одним з ключових визначень, які під час своїх відвідин Польщі використовував папа Іван Павло ІІ - палкий прихильник європейської інтеграції. Він цитував Апостола Павла з "Послання до галатів": “Носіть тягарі один одного”.

“Відзначаючи вражаючі успіхи ЄС у покращенні життя сотень мільйонів громадян його держав, маємо пам’ятати про солідарність як вимір процесу європейської інтеграції. Після 24 лютого 2022 року Польща, інші європейські та неєвропейські країни проявили вражаючу допомогу українським жінкам, дітям і літнім людям, які рятувалися від війни. Ви показали, що Європа сильна, відкрита і міцна у своїх цінностях. І тому перед Європою велике майбутнє”.

