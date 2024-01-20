"Атакує піхота, без залучення бронетехніки": Тарнавський розповів, де окупанти зосередили наступальні дії
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти зосередили штурмові та наступальні дії на Авдіївці й Новомихайлівці Донецької області. В основному росіяни залучають для атак піхоту і майже не використовують бронетехніку
Про це він написав у телеграм.
Зазначається, що після тижня значної активності авіації РФ за останні 24 години, станом на ранок 20 січня, російські окупанти не завдали жодного авіаудару.
Натомість росіяни здійснили три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію.
"Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без залучення бронетехніки", - наголосив Тарнавський.
Так, за його словами, загалом за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" війська РФ провели 49 бойових зіткнень і здійснили 592 артобстріли.
"Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 - західніше Вербового", - додав генерал.
Загальні втрати ворога у живій силі становили 356 осіб і 13 одиниць ОВТ, зокрема 2 артсистеми, 3 безпілотники, 3 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки.
- Напередодні повідомлялося, що російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій на Авдіївському напрямку.
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