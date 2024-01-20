"Атакує піхота, без залучення бронетехніки": Тарнавський розповів, де окупанти зосередили наступальні дії

Про це він написав у телеграм.

Зазначається, що після тижня значної активності авіації РФ за останні 24 години, станом на ранок 20 січня, російські окупанти не завдали жодного авіаудару.

Натомість росіяни здійснили три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію.

"Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без залучення бронетехніки", - наголосив Тарнавський.

Так, за його словами, загалом за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" війська РФ провели 49 бойових зіткнень і здійснили 592 артобстріли.

"Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 - західніше Вербового", - додав генерал.

Загальні втрати ворога у живій силі становили 356 осіб і 13 одиниць ОВТ, зокрема 2 артсистеми, 3 безпілотники, 3 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки.