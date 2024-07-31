"Доказ, що ми можемо бути сильнішими й в захисті від ракет": Зеленський про збиті ППО 89 "шахедів"
Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за збиті в ніч на 31 липня 89 "шахедів", зазначивши, що це - "доказ, що ми можемо бути сильнішими й в захисті від ракет"
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський підкреслив: збиття 89 ворожих "шахедів" у повітряному просторі є "серйозним результатом".
"За одну цю минулу ніч збито майже 90 "шахедів". Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – усім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей", - подякував президент.
Зеленський також наголосив, що держава робить все для нарощування можливостей, аби захистити небо.
"І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від "шахедів", то це очевидний доказ – ми можемо бути сильнішими і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека. Це безпека кожного поруч із Росією", - додав президент.
- У ніч проти 31 липня російська окупаційна армія атакувала територію України 89 "шахедами" та керованою ракетою Х-59. Українська ППО знищила усі ворожі цілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.86 Купівля 40.86Продаж 41.35
- EUR Купівля 44.19Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе