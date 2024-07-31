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"Доказ, що ми можемо бути сильнішими й в захисті від ракет": Зеленський про збиті ППО 89 "шахедів"

Дар'я Куркіна
31 липня, 2024 середа
20:32
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за збиті в ніч на 31 липня 89 "шахедів", зазначивши, що це - "доказ, що ми можемо бути сильнішими й в захисті від ракет"

Зміст

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив: збиття 89 ворожих "шахедів" у повітряному просторі є "серйозним результатом".

"За одну цю минулу ніч збито майже 90 "шахедів". Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – усім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей", - подякував президент.

Зеленський також наголосив, що держава робить все для нарощування можливостей, аби захистити небо.

"І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від "шахедів", то це очевидний доказ – ми можемо бути сильнішими і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека. Це безпека кожного поруч із Росією", - додав президент.

  • У ніч проти 31 липня російська окупаційна армія атакувала територію України 89 "шахедами" та керованою ракетою Х-59. Українська ППО знищила усі ворожі цілі.

Теги:
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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