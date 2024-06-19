Дуже небезпечний законопроєкт з погляду тиску на Сили оборони, - нардеп Синютка про створення військової поліції
Народний депутат України Олег Синютка вважає, що проєкт закону про створення військової поліції є дуже небезпечним з погляду тиску на бійців
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дуже небезпечний законопроєкт. Я вважаю, що парламентарі припустилися помилки, коли в першому читанні підтримали цей законопроєкт. Бо це створення такого собі військового ДБР, яке не знаю чим буде займатися, інакодумство, де передбачено, що ці представники нової структури зможуть проникати у відповідне житло. Ми вважаємо, що цей законопроєкт не просто є недосконалий, він дуже небезпечний з погляду тиску на українських військовослужбовців", - наголосив Синютка.
За його словами, підтримка законопроєктів №6569-д і №6570-д про військову поліцію є неправильною політикою.
"Коли військових залякують, коли ТЦК уже дискредитували свою роль, коли закон про мобілізацію неоднозначно сприймається в суспільстві, нам треба дуже швиденько переглянути це. Бо ЗСУ має поповнюватися мотиваційними бійцями. Ми прекрасно розуміємо, допомога ЗСУ - це пріоритет, воїни у Збройних Силах України - це пріоритет, але Збройні Сили України мають бути укомплектовані не від страху і від примусу, а мають бути укомплектовані від мотивації і переконань - це наша дорога, яка приведе до перемоги", - підсумував народний депутат України.
- 5 червня Верховна Рада України зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і №6570-д про військову поліцію. Тоді голова парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що законопроєкт зняли після обговорення на погоджувальній раді, де депутати зауважили, що хочуть бачити загальну картину військової юстиції.
- А вже сьогодні,19 червня, ВРУ прийняла за основу законопроєкт №6569-д про військову поліцію.
- Народний депутат Андрій Осадчук зазначив, що за своєю суттю військова поліція – це фактично військова служба правопорядку з розширеними повноваженнями. Він додав, що під час обговорення в комітеті його колеги, які ініціювали цей законопроєкт, у відповідь на запитання, який саме це орган, використали формулювання "гібридний".
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