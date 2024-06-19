Дуже небезпечний законопроєкт з погляду тиску на Сили оборони, - нардеп Синютка про створення військової поліції

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дуже небезпечний законопроєкт. Я вважаю, що парламентарі припустилися помилки, коли в першому читанні підтримали цей законопроєкт. Бо це створення такого собі військового ДБР, яке не знаю чим буде займатися, інакодумство, де передбачено, що ці представники нової структури зможуть проникати у відповідне житло. Ми вважаємо, що цей законопроєкт не просто є недосконалий, він дуже небезпечний з погляду тиску на українських військовослужбовців", - наголосив Синютка.

За його словами, підтримка законопроєктів №6569-д і №6570-д про військову поліцію є неправильною політикою.

"Коли військових залякують, коли ТЦК уже дискредитували свою роль, коли закон про мобілізацію неоднозначно сприймається в суспільстві, нам треба дуже швиденько переглянути це. Бо ЗСУ має поповнюватися мотиваційними бійцями. Ми прекрасно розуміємо, допомога ЗСУ - це пріоритет, воїни у Збройних Силах України - це пріоритет, але Збройні Сили України мають бути укомплектовані не від страху і від примусу, а мають бути укомплектовані від мотивації і переконань - це наша дорога, яка приведе до перемоги", - підсумував народний депутат України.