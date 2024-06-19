Робота військової поліції не матиме жодного стосунку до цивільних, – нардеп Осадчук

Про це сказав у коментарі в кулуарах ВРУ народний депутат Андрій Осадчук, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Осадчук зазначив, що за своєю суттю військова поліція – це фактично військова служба правопорядку з розширеними повноваженнями. Він додав, що під час обговорення в комітеті його колеги, які ініціювали цей законопроєкт, у відповідь на запитання, який саме це орган, використали формулювання "гібридний".

"Я вважаю абсолютно неприйнятною риторику "гібридний орган". Бо це або правоохоронний орган, або просто якась служба. Немає посередині ніякого варіанта, ніякої гібридності тут бути не може. Але вирішили, що слово "поліція" гарне, і фактично ним назвали розширену військову службу правопорядку. Тобто їм хочуть надати частину функцій слідства, ОРД (оперативно-розшукова діяльність, – ред.), наскільки я розумію, але всіх функцій правоохоронного органу там не буде за задумом ідеологів цього процесу", – зауважив Осадчук.

Він наголосив, що цей орган стосуватиметься виключно військових, а не цивільних. І це потрібно пояснювати, адже ухвалення законопроєкту про військову поліцію матиме суспільний резонанс.

"Якщо людям зараз скажуть, що Верховна Рада буде створювати військову поліцію, то на тлі всіх емоцій з мобілізацією, я думаю, це буде сприйнято як ще одна погана новина. Але я ще раз повторюю, в будь-якому варіанті це не буде стосуватися цивільних, як би не закінчився розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді", – сказав Осадчук.

Депутат вказав на недоліки згаданого законопроєкту. Зокрема, на його переконання, в такому органі мають працювати люди, які є спеціалістами, щонайменше в галузі права, адже йдеться про слідство, ОРД і так далі.

"Але в цьому законопроєкті написано, що туди можуть брати на службу призовників. Я слабо розумію, як звичайний призовник може виконувати роботу в такому органі, який назвали військова поліція. Вибачте, навіть у патрульну поліцію, коли набирають людей, в принципі, як кажуть, з вулиці, можна податися, але тебе досить довго вчать. Не просто фізичних вправ, а тебе вчать правил, тебе готують спеціально. Як це можна робити без такої підготовки, я не уявляю. Це все про глибинні дефекти цієї ідеї. Слова мають значення, і речі треба називати своїми іменами. Якщо у нас військова служба правопорядку не справляється, даймо на час воєнного стану їй додаткові повноваження, хай вони приходять, кажуть, що їм треба, і ми це зробимо. Я готовий це підтримати. Але якщо це не поліція, то не називаймо це поліцією", – додав він.