Ігнат пояснив, як саме й де в Україні використовують гібридні системи ППО

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він розповів, що гібридні системи ППО не є чимось новим.

"Те, що американські й українські фахівці змогли, скажімо так, схрестити радянське з американським. Ця практика вже діє і з авіацією, ми знаємо, що наші винищувачі запускають американські бомби та ракети, які вдалося адаптувати", - розповів Ігнат.

За його словами, процес впровадження був непростим: у США зібралися українські й американські фахівці, які випробували ці системи на полігонах США.

"І те, що повідомили, що є таке перше застосування, перше збиття - це добре для нас. Будь-які засоби, які працюють, безумовно, приноситимуть величезну користь. У нас нема іншого виходу", - наголосив речник ПС.

Ігнат пояснив, що гібридні системи ППО не є далекобійними й можуть працювати на відстань приблизно до 15 кілометрів.

"Тому розраховувати на те, що ми можемо щось збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні. Якщо є певний запас зенітних ракет, є куди їх встановлювати, то будемо використовувати все, що можливо", - сказав він.

Ігнат також наголосив, що планується модернізація переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК), як це роблять мобільні вогневі групи, оснащенням їх тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник знищення повітряних цілей саме з ПЗРК.