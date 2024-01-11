"Має стримати наступ щонайменше батальйону ворожих сил": Наєв про формування смуги оборони у прикордонні Чернігівщини

Про це інформує Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Зазначається, що генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав будівництво ротного опорного пункту проміжної смуги оборони на Чернігівщині. За його словами, у цьому регіоні контрольована ситуація: попри російські обстріли території України з артилерії та мінометів, запуск ударних дронів та намагання застосовувати ДРГ, на кордоні з Чернігівщиною відсутні наступальні угруповання.

"Проте, ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне - розбудовуються оборонні рубежі та створюються потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти надалі, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції", - розповів Наєв.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Він зазначив, що за останні кілька місяців у Північній операційній зоні кількість фортифікацій збільшили на 63%. Вони не відрізняються від тих, які облаштовують в інших північних регіонах від Волині до Харківщини, оскільки вони створені за типовою схемою. Коригування можуть вноситись лише для того, щоб врахувати особливості місцевості.

На прикордонні Чернігівщини обладнують бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом утворюють систему як вибухових, та і не вибухових інженерних загороджень.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

"Надалі, після того, як цивільні організації завершать тут свої роботи, визначені ділянки будуть щільно заміновані. Таким чином, ми утворюємо об’єкт, який за своїми оборонними можливостями має стримати наступ як мінімум батальйону ворожих сил. З РОПів створюється ціла оборонна смуга, яка, своєю чергою, здатна стримувати значно більші військові з’єднання", - підсумував Наєв.