Медведєв закликав Україну прийняти пропозиції Путіна про "мир": маніпуляції роспропаганди за 18 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 червня російські ЗМІ запустили дві маніпуляції.

Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив: "У Верховній Раді немає розсудливих сил, усіма процесами в Україні командують США".

Спростування: Мета цієї маніпуляції – зобразити Україну несамостійною державою та маріонеткою Заходу.

Маніпуляція: Медведєв запустив ще один наратив: "Київ має можливість прийняти озвучені Путіним пропозиції, і спробувати встановити мир, кожна наступна пропозиція буде гіршою за попередню".

Спростування: "Путінські пропозиції" – це ультиматуми. Крім того, російський диктатор навмисно висуває свідомо нереальні умови, намагаючись виставити себе в образі миротворця, який буцімто хоче завершити війну.