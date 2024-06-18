Медведєв закликав Україну прийняти пропозиції Путіна про "мир": маніпуляції роспропаганди за 18 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські медіа запустили 18 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 червня російські ЗМІ запустили дві маніпуляції.
Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив: "У Верховній Раді немає розсудливих сил, усіма процесами в Україні командують США".
Спростування: Мета цієї маніпуляції – зобразити Україну несамостійною державою та маріонеткою Заходу.
Маніпуляція: Медведєв запустив ще один наратив: "Київ має можливість прийняти озвучені Путіним пропозиції, і спробувати встановити мир, кожна наступна пропозиція буде гіршою за попередню".
Спростування: "Путінські пропозиції" – це ультиматуми. Крім того, російський диктатор навмисно висуває свідомо нереальні умови, намагаючись виставити себе в образі миротворця, який буцімто хоче завершити війну.
- 14 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ.
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