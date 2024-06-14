Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Медведєва, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у березні 2022 року приїжджав у Москву. Після чого також їздив у Київ, щоб запропонувати "компромісний мир із визначенням долі тоді ще спірних територій".

Він додав, що після цього у Києві Беннета назвали агентом Кремля та відхилили його пропозицію.

Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор та лідер Кремля Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.