Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет їздив до Києва із пропозицією "компромісу"
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами Медведєва, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у березні 2022 року приїжджав у Москву. Після чого також їздив у Київ, щоб запропонувати "компромісний мир із визначенням долі тоді ще спірних територій".
Він додав, що після цього у Києві Беннета назвали агентом Кремля та відхилили його пропозицію.
Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор та лідер Кремля Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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