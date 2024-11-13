Міноборони випробовує нові зразки маскувального та зимового костюмів для ЗСУ
Міністерство оборони України почало військові випробування нових зразків зимової шапки, спеціального зимового та маскувального костюмів
Про це повідомляє Міноборони.
"Наше завдання - забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У відомстві також додали, що випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.
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