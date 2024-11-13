Міноборони випробовує нові зразки маскувального та зимового костюмів для ЗСУ

Про це повідомляє Міноборони.

"Наше завдання - забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У відомстві також додали, що випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.