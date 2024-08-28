На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"ЗСУ не залишають спроб проникнути до міста. У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом ухвалено рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням цього рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", - йдеться у повідомленні.

Вільний доступ до Курчатова матимуть жителі, які мають відповідну реєстрацію. Ті, хто не має прописки, але працює у місті, можуть отримати спеціальні перепустки.

Посилений контроль тепер буде і на Курській АЕС та будівництві АЕС-2.

"Транспортні засоби, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду", - додали у російській владі.