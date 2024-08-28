На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
У середу, 28 серпня, у Курській області посилили режимні заходи у Курчатовському районі, зокрема, обмежено вʼїзд
Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.
"ЗСУ не залишають спроб проникнути до міста. У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом ухвалено рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням цього рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", - йдеться у повідомленні.
Вільний доступ до Курчатова матимуть жителі, які мають відповідну реєстрацію. Ті, хто не має прописки, але працює у місті, можуть отримати спеціальні перепустки.
Посилений контроль тепер буде і на Курській АЕС та будівництві АЕС-2.
"Транспортні засоби, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду", - додали у російській владі.
- 27 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав АЕС у Курській області РФ, відтак заявив, що існує ризик ядерної аварії.
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