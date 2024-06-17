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"Напрям успішно розвивається": Зеленський на Ставці заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем

17 червня, 2024 понедiлок
20:04
Війна з Росією

У понеділок, 17 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Також він розповів, що заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо оперативної ситуації на всіх напрямках та на кордонах, динаміки виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Зеленський зазначив, що заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України. 

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський відзвітував щодо всіх типів дронів: повітряних, наземних і морських.

"Та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike. Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - заявив президент України.

  • 16 червня в Одесі учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 представили новітній український морський дрон Stalker 5.0.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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