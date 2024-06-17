"Напрям успішно розвивається": Зеленський на Ставці заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем

Про це він повідомив у Telegram.

Також він розповів, що заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо оперативної ситуації на всіх напрямках та на кордонах, динаміки виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Зеленський зазначив, що заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський відзвітував щодо всіх типів дронів: повітряних, наземних і морських.

"Та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike. Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - заявив президент України.