"Наші ракети мусять його перевірити": речник УДА "Південь" Братчук про захист Кримського мосту

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Навколо мосту, якщо говоримо про суходіл, там, звичайно, є засоби протиповітряної оборони. Вони облаштували ті позиції, намагаються бонові загородження (плавучі загородження, які служать для обмеження поширення будь-чого поверхнею води, - ред.) продовжувати будувати, там вже ті баржі понад 3 десятки накидали. Чи стане це на заваді нашим морським дронам - м’яко кажучи, не впевнений. Просто нам треба буде більш креативно попрацювати. Що стосується будівництва там певної споруди паралельно Кримському мосту, то це теж намагання якимсь чином убезпечити від морських дронів, принаймні ця версія сьогодні є найголовнішою", - зазначив він.

Сергій Братчук також зауважив, що Сили оборони поширюють не всю інформацію, аби й ворог не знав, про що відомо українським військовим.

"І знову таки не про все повідомляється Силами оборони, тому що хай ворог думає, що нам відомо, а що невідомо. Але намагаються певні захисні роботи проводити. Що стосується систем протиповітряної оборони, ви знаєте, що в Криму їх досить таки побили, зараз вони намагалися відновити цю ешелоновану оборону саме протиповітряну. Чи вдасться. Я думаю, що найближчим часом наші ракети це мусять перевірити", - додав Братчук.